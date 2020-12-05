У ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей в Білорусі

За даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася

Для суду над тими, хто бив людей в Білорусі та застосовував насильство проти протестувальників можливе створення міжнародного трибуналу, але в разі якщо їх не притягне до відповідальності держава. Про це в інтерв’ю DW заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор.

Відповідаючи на питання чи можливе створення міжнародного трибуналу для суду над тими, хто бив людей, катував затриманих, хто застосовував насильство проти протестувальників, Гілмор відповів: «Так, це можливо. Але міжнародні трибунали, як правило, працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягти таких людей до відповідальності».

За даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні й партнерські відносини» з Росією.

Нагадаємо, 29 листопада у Білорусі відбувся «Марш сусідів».

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