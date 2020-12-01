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    У світі

    Політичні в'язні в Білорусі. Хто вони?

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    Кількість політв&rsquo;язнів у місцях обмеження волі постійно збільшується - Політичні в'язні в Білорусі. Хто вони?
    Кількість політв’язнів у місцях обмеження волі постійно збільшується
    Фото: Радыё Свобода

    З початку виборчої компанії у Білорусі затримано більше 16 000 громадян

    З початку президентської виборчої кампанії у травні 2020 року до теперішнього часу кількість політичних в'язнів у Білорусі зросла з трьох до 158.

    Аналітичний центр iSANS у співпраці з правозахисним центром «Вясна» підготував інфографіку, яка відображає масштаб політичних репресій у Білорусі.

    Джерело: Інфографіка iSANS

    Джерело: Інфографіка iSANS

    Інфографіка iSANS демонструє, що кількість політв’язнів у місцях обмеження волі постійно збільшується. Загальна кількість громадян, стосовно яких були порушені кримінальні справи у виборчий і пост-виборчий період, складає більше 700 осіб. Загальна кількість затриманих за участь у мирних зібраннях з початку виборчої компанії – більше 16 000 осіб.

    Звільнення з-під варти семи політичних в'язнів, які брали участь у широко анонсованому білоруськими державними ЗМІ «круглому столі» за участю Олександра Лукашенка в СІЗО КДБ, істотно не змінило репресивну політику, що проводиться владою країни, і носило явно пропагандистський характер.

    Водночас білоруськими органами прокуратури і Слідчим комітетом не було порушено жодної кримінальної справи за фактами системних і масових тортур затриманих громадян. Навпаки представники силових структур продовжують застосовувати тортури і жорстоке, принижуюче поводження стосовно затриманих учасників акцій протесту.

    Кількість випадків політично вмотивованих переслідувань
    Кількість випадків політично вмотивованих переслідувань

    Білоруські правозахисники відзначають випадки звільнень з роботи і виключення з навчальних закладів активних учасників страйкового руху.

    Олександр Лукашенко шляхом непропорційного та демонстративного насилля розраховує припинити народний протест та утриматися на посаді. Однак, експерт iSANS Олександр Морозов вважає, що наразі у Білорусі відбувається розпад режиму, а боротьба Лукашенка з власним народом – це безглузда спроба «відшмагати море».

    Олексій Комаров, за матеріалами iSANS та «Вясна»

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко політв’язні КДБ
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