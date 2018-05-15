Лутковська підвела підсумки своєї роботи омбудсменом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Український інститут з прав людини

За шість років було здійснено близько 1300 візитів без попередження до різних типів місць несвободи

За період роботи офісу українського омбудсмена у 2012-2018 роках було запроваджено роботу Національного превентивного механізму, а саме моніторингові візити без попереджень до місць несвободи. Було переміщено з непідконтрольної території 166 доконфліктних ув’язнених і 12 осіб, які відбували покарання на території окупованого Криму. Про це розповіли Валерія Лутковська, Уповноважений ВРУ з прав людини (2012-2018), програмний директор Українського інституту з прав людини; Ірина Кушнір, проектний менеджер Українського інституту з прав людини, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Починаючи з 2012 року, на законодавчому рівні було запроваджено систему постійних моніторингових візитів без попередження до місць несвободи. Спеціально навчена команда незалежних громадських моніторів, яких у 2018 році вже було близько 200 осіб, спільно з представниками Офісу омбудсмена здійснили за 6 років близько 1300 візитів до різних типів місць несвободи. Вперше в Європі для широкого інформування суспільства до команди громадських моніторів було залучено представників ЗМІ, які відвідували місця несвободи і надавали здійсненим візитам публічності», – повідомила Лутковська.

Крім того, ефективним було запровадження інституту громадського розслідування порушення прав людини в діяльності правоохоронних органів, завдяки чому розпочато більше 150 кримінальних справ.

Не залишилося поза увагою Офісу омбудсмена і питання дотримання прав людини під час здійснення судочинства. Для здійснення моніторингу монітори-експерти відвідали близько тисячі судових процесів, в результаті чого направлялись рекомендації до судових органів та подання щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Спільно з міжнародними організаціями проведено перший моніторинг імплементації нового Кримінального процесуального кодексу, що стало підставою для подання спеціальної доповіді Уповноваженого до парламенту з наданням відповідних рекомендацій щодо покращення стану додержання прав людини в сфері кримінальної юстиції.

У свою чергу, проектний менеджер Українського інституту з прав людини Ірина Кушнір назвала справжнім проривом діяльність Офісу омбудсмена у сфері доступу до публічної інформації.

«Ми ініціювали об’єднання громадських організацій у сфері доступу до публічної інформації. Спільними зусиллями розробили методологію перевірки дотримання права на доступ до інформації кожним розпорядником такої інформації. Також було забезпечено стабілізацію судової практики шляхом розробки та прийняття постанови Пленуму ВАСУ. Саме вона стала дороговказом судової практики в сфері доступу до публічної інформації», – зазначила Ірина Кушнір.

Здобутком Офісу омбусмена було також внесення за чотири роки 33 подань, в результаті чого Конституційний Суд України розвинув свою практику щодо принципів верховенства права, пропорційності обмеження прав, юридичної визначеності, якості закону в найактуальніших сферах захисту прав людини.

«Окупація Криму та конфлікт на сході України внесли свої корективи в діяльність Офісу омбудсмена. Для затвердження стандартів діяльності омбудсмена в умовах конфлікту ми організували міжнародну конференцію омбудсменів, в результаті якої за підтримки Європейської мережі НІПЛ було прийнято Київську декларацію – єдиний стандарт діяльності омбудсменів в умовах конфлікту. Керуючись встановленим стандартом, ми забезпечили переміщення з непідконтрольної території 166 доконфліктних ув’язнених і 12 осіб, які відбували покарання на території окупованого Криму. Також завдяки цьому стандарту стала можливою моя участь у Мінському процесі, а також розпочато роботу з підготовки та адвокації української моделі перехідного правосуддя, яке має стати визначальним кроком для мирного врегулювання», – повідомила Валерія Лутковська.

12 травня 2018 року Валерія Лутковська разом зі своєю командою, що працювала з нею протягом шести років її каденції, створила правозахисну організацію «Український інститут з прав людини».

Запис прес-конференції: