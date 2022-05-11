Львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео)
Це вже п’ятнадцятий гвинтокрил, збитий підрозділами Десантно-штурмових військ
В одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ з ПЗРК Stinger був збитий російський ударний вертоліт Мі-24.
Про це повідомила прес-служба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
На відео зафіксовано, як палає «Крокодил» окупантів.
«Слід відзначити, що це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.
Загарбники переконливо зазначили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.