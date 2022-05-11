Львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео)

На відео зафіксовано, як палає «Крокодил» окупантів

Це вже п’ятнадцятий гвинтокрил, збитий підрозділами Десантно-штурмових військ

В одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ з ПЗРК Stinger був збитий російський ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомила прес-служба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

На відео зафіксовано, як палає «Крокодил» окупантів.

«Слід відзначити, що це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.

Загарбники переконливо зазначили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.