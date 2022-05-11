Будь-які прогнози про «довгу війну» – безглузді

Російські революції завжди вибухали раптово

Дехто з нас подивились 9-го ганебний моськовитьський Парад переможених і зробили, як на мене, дещо дивний, хоч і стереотипний (трапляються такі парадокси!) висновок: Україна, звісно, переможе, але війна триватиме ще довго.

З одного боку, тут не посперечаєшся, бо від такого ворога можна чекати чого завгодно, тож розхолоджуватися не можна – і так до самої Перемоги. Але з іншого ракурсу – на основі чого, крім того ж таки стереотипу, робляться ці прогнози?

Росія – це вічна мерзлота – і сама імперія, і населення її, і атмосфера суспільна, яка там стоїть і смердить уже дуже давно. Але ж вічна мерзлота має хрестоматійну властивість: нікому не відомо, де і коли вони просяде, тож на ній нічого будувати не можна, тим більше – прогнози.

Вся історія імперії лише підтверджує цей імператив. Російські революції (бунти) недарма були безглузді і безпощадні – вони ж вибухали раптом, коли їх ніхто не чекав, а відтак – нічого не планував. Звідси хаос і непередбачуваність. Що перша російська «революція» (1905), що друга (1917 з лютого по жовтень), що «перестройка» – все одне й те саме.

Так і зараз може бути. А може не бути. Ніхто там цього не знає й не чекає, а воно ж на вічній мерзлоті розуму й сумління: як рвоне – кісток не зберуть! Звісно, можна, й довго цього чекати, але може й швидко, дуже швидко. Особливо, якщо на фронті бити їх жорстоко …

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Джерело: Блог Сергія Тихого

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