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    Події в Україні

    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон

    Полонені назвалися жителями Красного Луча - Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон
    Полонені назвалися жителями Красного Луча
    скріншот з відео/ДСНС

    Зброя окупантів тепер допоможе українським захисникам знищувати ворога

    Днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.

    Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, загарбники переконливо зазначили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.

    З відео видно, що на питання українських захисників, перелякані прибічники «руського міру» швидко «перевзуваються» та розповідають, що Луганськ – це Україна. Схоже, вони або не до кінця вірять в ідею за яку вбивають земляків, або ж роблять це під примусом російських загарбників, які не залишили їм вибору.

    У відомстві додали, що напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п’ять населених пунктів, звідки ворог з мінометів та ствольної артилерії обстрілював житлові масиви Харкова. В цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові втрат не лише у живій силі, але й в бронетехніці.

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    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон
    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон
    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон
    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон
    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон

    «Вцілілі у бою техніка озброєння та боєкомплект загарбників тепер служитиме за призначенням, але на боці добра», – додали прикордонники.
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    Теги: прикордонники росія окупанти Луганщина війна полон Харківщина Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон