Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон

Днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, загарбники переконливо зазначили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.

З відео видно, що на питання українських захисників, перелякані прибічники «руського міру» швидко «перевзуваються» та розповідають, що Луганськ – це Україна. Схоже, вони або не до кінця вірять в ідею за яку вбивають земляків, або ж роблять це під примусом російських загарбників, які не залишили їм вибору.