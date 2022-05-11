Харківщина: прикордонники знищили 30 окупантів, двох взяли у полон
Зброя окупантів тепер допоможе українським захисникам знищувати ворога
Днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.
Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, загарбники переконливо зазначили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.
З відео видно, що на питання українських захисників, перелякані прибічники «руського міру» швидко «перевзуваються» та розповідають, що Луганськ – це Україна. Схоже, вони або не до кінця вірять в ідею за яку вбивають земляків, або ж роблять це під примусом російських загарбників, які не залишили їм вибору.
У відомстві додали, що напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п’ять населених пунктів, звідки ворог з мінометів та ствольної артилерії обстрілював житлові масиви Харкова. В цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові втрат не лише у живій силі, але й в бронетехніці.
«Вцілілі у бою техніка озброєння та боєкомплект загарбників тепер служитиме за призначенням, але на боці добра», – додали прикордонники.