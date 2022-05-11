Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат

Христина Дмитренко – чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор та призерка Чемпіонату світу з біатлону. З 2016 року вона представляє на змаганнях Національну гвардію України. Історію дівчини розповіли в МВС України.

Біатлоністка вже понад 12 років у спорті. В лютому вона планувала взяти участь у змаганнях в Італії, але її плани зруйнувала війна.

«14-го лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го повинні були їхати на відбіркові етапи у Швейцарію, а згодом на змагання в Італію. Але 24-го лютого я прокинулась від сповіщення подруги про початок війни. Друзі з Чернігова і Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми усі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас прирядити по місцю перебування», – розповідає біатлоністка Христина.

У Чернігові в Христини залишився дідусь, який увесь час ховався в укритті від нашестя «російського миру».

«Я ніколи в житті не могла подумати, що все так буде. Ніхто не міг подумати. Але в мене немає страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів, – каже дівчина, – нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яка б зброя не була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях чи у війську – я стоятиму до кінця! Перемога обов’язково буде за нами!».

Українські військові чинять опір на всіх фронтах, у тому числі й на медійному. Територіальна оборона Одеси створила пісню у жанрі рок, як «відповідь» на російське «побєдобесіє».

Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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