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    Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат

    У Чернігові в Христини залишився дідусь, який увесь час ховався в укритті - Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат
    У Чернігові в Христини залишився дідусь, який увесь час ховався в укритті
    фото: МВС України

    «Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів», – каже дівчина

    Христина Дмитренко – чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор та призерка Чемпіонату світу з біатлону. З 2016 року вона представляє на змаганнях Національну гвардію України. Історію дівчини розповіли в МВС України.

    Біатлоністка вже понад 12 років у спорті. В лютому вона планувала взяти участь у змаганнях в Італії, але її плани зруйнувала війна.

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    Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат
    Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат
    Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат

    «14-го лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го повинні були їхати на відбіркові етапи у Швейцарію, а згодом на змагання в Італію. Але 24-го лютого я прокинулась від сповіщення подруги про початок війни. Друзі з Чернігова і Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми усі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас прирядити по місцю перебування», – розповідає біатлоністка Христина.

    У Чернігові в Христини залишився дідусь, який увесь час ховався в укритті від нашестя «російського миру».

    «Я ніколи в житті не могла подумати, що все так буде. Ніхто не міг подумати. Але в мене немає страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів, – каже дівчина, – нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яка б зброя не була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях чи у війську – я стоятиму до кінця! Перемога обов’язково буде за нами!».

    Українські військові чинять опір на всіх фронтах, у тому числі й на медійному. Територіальна оборона Одеси створила пісню у жанрі рок, як «відповідь» на російське «побєдобесіє».

    Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українська біатлоністка змінила спортивну гвинтівку на автомат