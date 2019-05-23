Львів’янин обурився, що Зеленський виступає російською мовою



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Зеленський, як зазначив львів’янин Святослав Літинський, порушив ст. 10 Конституції України, яка говорить про те, що державною мовою є українська

«Під час свого виступу Зеленський говорив «я, як президент», тобто це не був приватний виступ», – каже львів’янин Святослав Літинський

Житель Львова Святослав Літинський готує лист в Адміністрацію президента щодо виступу глави держави Володимира Зеленського російською мовою під час конференції iForum 23 травня.

Про це Літинський розповів у коментарі Tvoemisto.tv.

За його словами, залежно від відповіді на цей лист, він подаватиме до суду. У листі ідеться про порушення Зеленським ст. 10 Конституції України, яка говорить про те, що державною мовою є українська.

«Є роз’яснення Конституційного суду про те, що українська мова є обов’язковою для використання під час посадових дій. Під час свого виступу Зеленський говорив «я, як президент», тобто це не був приватний виступ», – каже Літинський.

Святослав Літинський – львівський активіст, викладач, який, зокрема, відомий тим, що домігся українізації багатьох міжнародних та місцевих компаній на українському ринку, а також – чиновників. Наприклад, він подавав позов щодо виступу російською мовою колишньої голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе.

Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

Зеленський закликав українців пропонувати його команді «свої стартапи, проекти та реформи».