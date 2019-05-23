Зеленський пояснив свій головний меседж виступу на iForum



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Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 Фото: Facebook Володимира Зеленського

«Долучайтеся до наших команд і спільнот, пропонуйте свої стартапи, проекти та реформи», - звернувся до українців Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців пропонувати його команді «свої стартапи, проекти та реформи»

Про це він написав у соцмережі Facebook 23 травня.

«Головний меседж мого виступу на iForum – сучасна Україна ХХІ століття можлива тільки разом з вами! Долучайтеся, будь ласка, до наших команд і спільнот, пропонуйте свої стартапи, проекти та реформи», - заявив Зеленський.

«Зовсім скоро Михайло Федоров (радник Зеленського. – Ред.) розкаже, як це можна зробити», - додав президент.

Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

Раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами 23 травня заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.