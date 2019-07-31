Ляшко об’єднується з Кличком, щоб захистити Україну від «зеленої чуми»



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Ляшко закликав лідерів інших політичних сил об’єднатись у захисті України від «зеленої чуми»

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що об'єднується з мером Києва Віталієм Кличком.

Про це Ляшко заявив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«У мене є чудова новина!», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що Кличко є законно обраним мером Києва і закликав лідерів інших політичних сил об’єднатись у захисті України від «зеленої чуми».

«Я запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ «зеленої чуми» на самоврядування Києва і захоплення України. Віталій показав отак (Ляшко тоді показав піднятий догори великий палець — ред.). Я звертаюся до всіх інших лідерів партій, давайте об'єднуватися, відкидати протиріччя для того, щоб стати сильнішими і захисти Україну від зеленої чуми», - додав Ляшко.

«Начувайся!», – резюмував Ляшко.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабмінуна звільнення Кличка. А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

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