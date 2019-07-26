Кличко розповів, як глава Офісу Зеленського назначив йому «смотрящих»



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Голова Офісу президента Андрій Богдан порадив меру Києва Віталію Кличку коригувати свої дії із забудовником Андріє Вавришем

Віталій Кличко відмовився погоджувати свої дії з Андрієм Вавришем чи Олександрм Ткаченком

Голова Офісу президента Андрій Богдан намагався нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1 + 1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень київському міському голові Віталію Кличку.

Про це Кличко повідомив сьогоднгі під час прес-конференції в Києві.

«Мені зателефонував пан Богдан. Він заявив, що я повинен коригувати свої дії відповідно до процесів, які відбуваються в місті, з двома персоналіями - я можу вибрати з тим або з іншим - були озвучені прізвища пана Вавриша і пана Ткаченка», - розповів мер.

За його словами, Богдан фактично вимагав всі дії узгоджувати з двома персонами.

«На що я чітко поставив питання: скажіть, будь ласка, пане Богдан, які офіційні посади вони займають і які ключові ролі вони повинні вирішувати в консультаціях з тих чи інших кроків, які відбуваються в нашому місті?» - продовжив Кличко, додавши, що він відмовився погоджувати свої дії з Вавришем або Ткаченком.

Також мер повідомив, що зустрічався з Вавришем. «Після цього я також отримав дзвінок від пана Вавриша. Ми зустрілися і обговорювали можливість переїзду Офісу президента на вулиці Банковій на Європейську площу в Український дім. Я зазначив, що Український дім не перебуває у власності міста, це власність Державного управління справами президента. Все, що необхідно для переїзду, мерія зробить. Я це озвучив Вавришу і більше я з ним не зустрічався», - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що виконавчий директор Saga Development Андрій Вавриш, який до 2015-го працював в Департаменті містобудування київської мерії, зізнався, що зараз готовий бути «смотрящим» по Києву.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на канал «1+1».

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