Учасники хресної ходи Московської церкви не бояться Covid-19: наша вакцина – це причастіє

Більшість учасників ходи розповіли, що не бояться брати участь у масових зібраннях у розпал пандемії

До Києва для участі у хресній ході з нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі з'їхалися десятки тисяч прочан УПЦ МП. Більшість учасників ходи не одягали масок та не дотримувались соціальної дистанції.

За даними поліції, маршем центром Києва пройшли до 55 тисяч вірян, а в УПЦ МП кажуть про понад 300 тисяч людей.

Більшість учасників ходи розповіли, що не бояться брати участь у масових зібраннях у розпал пандемії.

Особливої загрози через пандемію коронавірусу учасники ходи не відчувають, адже наразі дуже мало людей хворіє.

Люди заявляли, що не бояться коронавірусу, деякі зазначали, що вже перехворіли. Були й такі, що вакцину і ліками проти коронавірусу називали причастіє. Крім того, в разі чого їх «захистять ікони, які дарують зцілення».

Зазначимо, що Православна церква України вже другий рік поспіль відмовляється від такого заходу через небезпеку поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

Джерело: ВВС Україна