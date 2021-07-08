Московська церква переслідує українців навіть в Польщі

Як Моспатріархат закрив (виключив) в Польщі найбільший монастир, тому що вони поважали українських «розкольників» ...

Расскажу вам одну историю. Очень реальную. Мне кажется, что после Томоса у многих коллег как-то пропало понимание, что вместе с духовной жизнью тут Москвой все-таки достаточно грязно реализуется политика. А тут еще активизировались деятели митрополии, не удивлюсь, если после закрытия телеканалов Медведчука, всякие Почаевские съезды монашества и движение «Миряне» будут по джинсе заходить в наши медиа. Хочу просто напомнить всем, что для нашей автокефалии приносились большие жертвы по всему миру. И грех – легковесно ко всему этому относится.

Так вот жил-был в Польше православный монастырь. Кирилла и Мефодия. Большой, красивый, духовный. И все бы там ничего, но один «грех» был у монастыря. Его братия принимала у себя украинских «раскольников», из УПЦ КП и УАПЦ на тот момент. Подробно об этом рассказывает один епископ в интервью на РП (скоро читайте). Не просто принимали, но и служили на украинском языке. Представляете? А на польском престоле, кто не знает, сидит лоялист РПЦ (это если по-хорошему называть, по-плохому его вообще агентом Юреком называют). И вот настучала Москва (формально – УПЦ МП) в Варшаву и монастырь просто... исключили из состава ПАПЦ. Польская Вики пишет, что монастырь прекратил своё существование. А само событие российские информагентства расписали первыми и писали именно, как о закрытии. Чудовищный поступок на самом деле. Просто за то, что польские монахи видели в украинских автокефалах братьев и верили в наше будущее. Красивый и честный монастырь в период, когда оскудевают сосуды, исключили из состава ПАПЦ. Если он Москве не нужен, то и Польской православной церкви не нужен. И эту молотилку братия претерпела за нас. Не теряем надежды узнать о том, как дальше живут насельники. Но это сюжет не только про влияние и руку Москвы. А про то, что Украинская церковь состоялась, а украинские журналисты транслируют всякую дрянь Москвы про гонения и «политическую организацию».

PS Тут Андрей Смирнов пишет, что после ликвидации, вне ПАПЦ обитель как-то существует, поскольку здания – частная собственность. Но конкретно юрисдикция и статус – пока вопросы.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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