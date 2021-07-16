Духовне гетто. Московська церква не переосмислила свою ганебну поведінку на Донбасі

Московська церква підчистила інтернет від попів-сепаратистів...

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Сегодня только глянула в соцсетях очередной конфликт. УПЦ МП против медиа, лояльных к ПЦУ, и... державе.

Коротко суть: спикер УПЦ МП о. Николай Данилевич сказал, что раз держава не позволяет УПЦ МП иметь своих капелланов в армии, то пусть не призывает верных УПЦ МП.

Медиа преподнесли это как то, что УПЦ МП призывает своих верных не идти в армию. о. Николай в ответ, что, мол, это манипуляция, я сказал по-другому.

Журналисты действительно заги в чем-то заострили, в чем-то передернули слова о. Николая. Это правда. Он сказал по-другому, или пустите Моспатриархат в армию, или не берите туда верных Моспатриархата. Но за этим частным инцидентом кроется куда более серьезная проблема.

УПЦ МП не переосмыслила опыт войны и свое позорное поведение на Донбассе. Они подчистили Интернет от попов-сепаратистов (видео, типа, где монахи с молитвой заряжают оружие против Украины, как и многих других) уже нет. Но они не признали даже самим себе опыт попыток вербовать военнослужащих (ну мы же знаем, ребята, мы много знаем). Более того, Новинский продолжает громко и напористо утверждать, что и оружие в монастыре на Донбассе не хранилось, и никто боевиков не поддерживал. Ну кому это надо? Кого он пытается обмануть. Недопуск капелланов МП в армию – это следствие, вынужденная мера государства защищать себя. Даже если на десяток вменяемых военных священников УПЦ МП, всего один-два носители русского мира, это все равно приходиться делать. Это ограничение прав капелланов Моспатриархата? Да. Как и обеспечивание прав на свободу выбора верных и выживаемости этой страны. А главное. Я верю, что все можно было начать с чистого листа. Просто в своем кругу обговорить этот позорный в общем-то период жизни, определиться с какой-то стратегией, не изображать оскорбленных (на ровном месте), не таскать десятки титушек в села, которые всей громадой перешли в ПЦУ, не подзуживать верных таскаться по судам против священника ПЦУ там, где все село перешло в Поместную церковь. (Два десятка судебных разбирательств только на одного чиновника в Виннице - вам оно надо было?) Не заниматься любимым делом – противопоставлять себя державе. Что там на съезде в Почаеве, а? Консервируем себя в духовном гетто? И еще жалуемся? Не надоело?

Джерело: Блог Ярослави Міщенко

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