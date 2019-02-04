Гуайдо вже визнали тимчасовим президентом Венесуели 15 країн ЄС



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Хуан Гуайдо 11 січня 2019 року Національною асамблеєю був оголошений виконуючим обов'язки Президента Венесуели

Ще більше країн Євросоюзу приєдналися до підтримки Хуано Гуайдо

Чехія, Польща, Естонія та Фінляндія приєдналася до групи країн ЄС, які висловили підтримку Хуану Гуайдо в якості тимчасового президента Венесуели.

Відповідні заяви зробили глави МЗС цих країн.

«Я вітаю те, що уряд Чеської Республіки визнав Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели, який повинен привести свою країну до демократичних виборів», - написав у Twitter глава МЗС Чехії Томас Петршичек.

Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.