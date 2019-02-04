Італія заблокувала заяву країн ЄС щодо визнання Гуайдо



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4 лютого 15 країн ЄС визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Деякі країни ЄС поки не готові підтримати Хуана Гуайдо

Італія заблокувала спільну позицію Європейського Союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє з посиланням на дипломатичні джерела агентство Reuters.

Зокрема, зазначається, що Італія заблокувала проект заяви Євросоюзу, чим дала зрозуміти, що визнання є національною прерогативою.

«Окремі держави-члени ЄС визнають президента Національної асамблеї Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели», - йшлося в проекті спільної заяви, яка також закликала до «вільних, чесних і демократичних президентських виборів».

Водночас зазначається, що деякі члени ЄС стурбовані встановленням прецеденту визнання самопроголошеного лідера, й Італія - не єдина в протистоянні визнанню Гуайдо.

Зокрема, глава МЗС Ірландії Саймон Ковно заявив, що його країна не підтримає визнання Гуайдо.

«Ні, наша позиція була чіткою. Ми хочемо бачити вільні і чесні вибори для людей, щоб втілити демократичне рішення у Венесуелі», - сказав він.

Україна визнала Гуайдо очільником єдиної легітимної влади Венесуели - Національної асамблеї.

Як повідомлялося, сьогодні Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.