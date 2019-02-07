Словаччина відмовилася визнати Гуайдо главою Венесуели



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Раніше близько 20 держав Європейського союзу визнали Гуайдо легітимним тимчасовим лідером Венесуели

Позицію ЄС підтримала лише етнічна угорська партія «Міст»

Словаччина відмовилася визнати лідера опозиції Хуана Гуайдо легітимним главою Венесуели.

Про це повідомляє Euractiv.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що Братислава вважає Гуайдо єдиним легітимним представником свого народу, і закликало до нових виборів.

Проте на засіданні уряду в середу, 6 лютого, МЗС не змогло отримати підтримку цієї позиції у двох із трьох коаліційних партій.

Лідер правлячої партії «Смер» Роберт Фіцо заявив, що ситуацію у Венесуелі він бачить як спробу скинути існуючий уряд і поставити на чолі держави маріонетку. «Словаччина повинна діяти в рамках принципів міжнародного права», - сказав Фіцо.

Молодший партнер коаліції, Словацька національна партія (SNS), також заявила, що Словаччина повинна залишатися нейтральною. Позицію ЄС підтримала лише етнічна угорська партія «Міст».

Як відомо, близько 20 держав Європейського союзу, включаючи Велику Британію, Німеччину, Францію та Іспанію, відгукнулись на заклик США і визнали Гуайдо легітимним тимчасовим лідером Венесуели, заявивши, що він повинен організувати нові президентські вибори.

При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Джерело: Європейська правда