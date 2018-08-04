  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрон і Мей обговорили Brexit у неформальній обстановці

    • Розсилка
    Макрон і Мей обговорили Brexit у неформальній обстановці

    Макрон і Мей вирішили провести зустріч без запрошення журналістів

    Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провели зустріч у літній резиденції господаря Єлисейського палацу.

    Про це повідомляє franceinfo.

    Як зазначається, на проведенні зустрічі наполягла Мей.

    «Мова в основному йшла про Brexit, оскільки переговори з цього питання затягуються й британці сприймають французьку позицію як занадто безкомпромісну», - повідомили журналісти.

    Деталі перемовин не відомі, оскільки сама зустріч проходила без присутності представників засобів масової інформації.

    На початку зустрічі відбулася церемонія відео та фото зйомки, потім самі перемовини та вечеря подружжів Макронів та Мейів.

    Планується, що президент Емануель Макрон з дружиною Бріджит перебуватимуть в літній резиденції ще 2 тижні під час відпустки глави держави.

    Читайте також
    Франція Brexit Тереза Мей Велика Британія Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ