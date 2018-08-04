Макрон і Мей обговорили Brexit у неформальній обстановці

Макрон і Мей вирішили провести зустріч без запрошення журналістів

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провели зустріч у літній резиденції господаря Єлисейського палацу.

Про це повідомляє franceinfo.

Як зазначається, на проведенні зустрічі наполягла Мей.

«Мова в основному йшла про Brexit, оскільки переговори з цього питання затягуються й британці сприймають французьку позицію як занадто безкомпромісну», - повідомили журналісти.

Деталі перемовин не відомі, оскільки сама зустріч проходила без присутності представників засобів масової інформації.

На початку зустрічі відбулася церемонія відео та фото зйомки, потім самі перемовини та вечеря подружжів Макронів та Мейів.

Планується, що президент Емануель Макрон з дружиною Бріджит перебуватимуть в літній резиденції ще 2 тижні під час відпустки глави держави.