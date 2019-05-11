«Марія 2.0»: Німецькі католички страйкують за права жінок



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Фото: Deutsche Welle

Католички у ФРН протестують проти владних структур церкви і замовчування випадків сексуального насильства

У Німеччині у суботу, 11 травня, почався загальнонаціональний страйк за розширення прав жінок в Римсько-католицькій церкві. Учасниці руху під девізом «Марія 2.0» виступають проти чинних владних структур і приховування випадків сексуального насильства з боку священнослужителів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

В онлайн-петиції на ім'я Папи Римського Франциска активістки вимагають можливості обіймати всі церковні посади на рівні з чоловіками. Також вони виступають за скасування целібату - обов'язкової обітниці безшлюбності католицьких священиків та проти сексуальних домагань в церкві.

Учасниці акції відмовляються від відвідування храмів і добровільних церковних робіт. Акція буде тривати до 18 травня. Найближчими днями учасниці планують провести численні протести. Найбільша акція запланована на 12 травня у Мюнстері.

Рух «Марія 2.0» є відповіддю на «глибоку кризу католицької церкви, абсолютну втрату довіри», пояснила президентка Католицького союзу німецьких жінок (KDFB) Марія Флахсбарт (Maria Flachsbarth), цитує агенція dpa. Ініціатива зародилася в громаді Святого Хреста в Мюнстері (Північний Рейн - Вестфалія). До неї вже приєдналися єпархії в Гамбурзі, Берліні, Роттенбургу-на-Неккарі і навіть в австрійському Відні.

В кінці січня 2019 року широкий резонанс викликала відставка австрійського священика Германна Ґайслера (Hermann Geißler), який агресивно домагався німецької черниці Доріс Ваґнер (Doris Wagner) під час сповіді. Раніше Ваґнер повідомила в Ватикан про сексуальне насильство і домагання, яких зазнала за час восьмирічного служіння.

У відповідь на це в травні папа Франциск видав указ, який зобов'язує священнослужителів повідомляти про випадки сексуальних домагань або приховування подібних фактів.