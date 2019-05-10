Філарет після непорозумінь запросив Епіфанія на спільні святкування у Володимирський собор



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Фото: Facebook Патріарх Філарет

У Епіфанія поцікавилися, чи не вважає він приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом

Патріарх Філарет запросив предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія 14 травня вшанувати пам'ять священномученика Макарія.

Про це говориться у листі Патріарха Філарета, який опублікований на його сторінці у Facebook.

У своєму листі Філарет зауважив, що до нього надійшла інформація із засобів масової інформації, що Епіфаній висловив незадоволення тим, що не запрошений на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, митрополита Київського.

«Причина полягає в тому, що Ви, після обрання Вас Предстоятелем УПЦ, жодного разу зі мною не звершували Божественну літургію - протягом п’яти місяців. У мене виникла думка, може вона помилкова, що Ви вважаєте приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом? Крім того, як мені відомо, Ви намагаєтесь послужити літургію чи то в м.Дніпро, чи в м.Маріуполі і там зібрати архієреїв нашої Церкви на противагу святкуванню в м.Києві у Володимирському соборі, де перебувають святі мощі священномученика Макарія», - зазначив Філарет, звертаючись до Епіфанія.

Водночас Патріарх Філарет повідомив наступне: «Оскільки своїм незадоволенням Ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої Української Православної Церкви сщмч. Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія у кафедральному патріаршому соборі 14 травня, де ми щорічно збираємося всім єпископатом для утвердження нашої єдності і зміцнення нашої Церкви».

Нагадаємо, раніше у коментарі ТСН глава ПЦУ Епіфаній сказав, що його не запрошували на літургію і зустріч у Володимирському соборі 14 травня.

Як відомо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з главою УПЦ Московського патріархату митрополитом Онуфрієм під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні.