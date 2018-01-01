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    «Марш Бандери»: У МВС відрапортували про завершення 57 акцій

    Факельні ходи та інші акції пройшли у 21 області
    У 21 регіоні України сьогодні пройшли масові заходи на честь річниці з дня народження Степана Бандери. Про це повідомили в прес-центрі МВС. Участь у масових акціях взяли понад 6,5 тис. осіб.  Перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що у регіонах було проведено 57 масових заходів. «У 21 регіоні держави було проведено 57
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    <span>Київський марш&nbsp;</span><span lang="UK">з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери</span>
    Київський марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери

    Факельні ходи та інші акції пройшли у 21 області

    У 21 регіоні України сьогодні пройшли масові заходи на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

    Про це повідомили в прес-центрі МВС.

    Участь у масових акціях взяли понад 6,5 тис. осіб. 

    Перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що у регіонах було проведено 57 масових заходів.

    «У 21 регіоні держави було проведено 57 масових заходів, в яких взяли участь понад 6,5 тисяч осіб. До охорони публічної безпеки було залучено майже 1,3 тисячі поліцейських та понад 730 військовослужбовців Нацгвардії», ‑ сказав Сергій Яровий.

    Варто зазначити, що під час акції працювали групи «поліції діалогу». Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було.

    Нагадаємо, у Києві закінчився марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Порушень правопорядку не зафіксовано.

    Як проходив марш, дивіться тут.

    Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс

    МВС Київ акція Степан Бандера Євген Карась
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