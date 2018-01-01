«Марш Бандери»: У МВС відрапортували про завершення 57 акцій
- Сьогодні, 21:46
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Факельні ходи та інші акції пройшли у 21 області
У 21 регіоні України сьогодні пройшли масові заходи на честь річниці з дня народження Степана Бандери.
Про це повідомили в прес-центрі МВС.
Участь у масових акціях взяли понад 6,5 тис. осіб.
Перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що у регіонах було проведено 57 масових заходів.
«У 21 регіоні держави було проведено 57 масових заходів, в яких взяли участь понад 6,5 тисяч осіб. До охорони публічної безпеки було залучено майже 1,3 тисячі поліцейських та понад 730 військовослужбовців Нацгвардії», ‑ сказав Сергій Яровий.
Варто зазначити, що під час акції працювали групи «поліції діалогу». Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було.
Нагадаємо, у Києві закінчився марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Порушень правопорядку не зафіксовано.
Як проходив марш, дивіться тут.
Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.
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