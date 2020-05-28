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    Маршрутка у Запоріжжі протаранила стовп, четверо постраждалих

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    Вранці у<span>&nbsp;Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного таксі</span> - Маршрутка у Запоріжжі протаранила стовп, четверо постраждалих
    Вранці у Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного таксі

    У поліції кажуть, що водій не врахував дорожньої обстановки та виїхав за межі проїздної частини

    У Комунарському районі Запоріжжя сталася аварія за участю маршрутки. В результаті ДТП постраждали 4 пасажири.

    Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста, пишуть місцеві ЗМІ.

    «Сьогодні о 9:07 в Запоріжжі сталася аварія. Прибувши за адресою, патрульні виявили маршрутний транспортний засіб Mercedes-Benz, водій якого не врахував дорожньої обстановки та виїхав за межі проїздної частини, де скоїв наїзд на електроопору, в результаті чого автомобіль пошкоджено», - повідомили правоохоронці.

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    Маршрутка у Запоріжжі протаранила стовп, четверо постраждалих
    Маршрутка у Запоріжжі протаранила стовп, четверо постраждалих

    В поліції зазначили, що тілесні ушкодження отримали пасажири 1998, 1970, 1962 та 1973 років народження. Всі потерпілі були госпіталізовані до міської лікарні. Аварія сталась неподалік від зупинки громадського транспорту.

    На місці працює слідчий.

    Як відомо, з 22 травня в Україні впроваджено адаптивний карантин. Роботу наземного громадського транспорту в нормальному режимі відновили цього тижня. 

    Запоріжжя ДТП водій автомобіль аварія транспорт
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