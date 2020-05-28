Маршрутка у Запоріжжі протаранила стовп, четверо постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вранці у Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного таксі

У поліції кажуть, що водій не врахував дорожньої обстановки та виїхав за межі проїздної частини

У Комунарському районі Запоріжжя сталася аварія за участю маршрутки. В результаті ДТП постраждали 4 пасажири.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста, пишуть місцеві ЗМІ.

«Сьогодні о 9:07 в Запоріжжі сталася аварія. Прибувши за адресою, патрульні виявили маршрутний транспортний засіб Mercedes-Benz, водій якого не врахував дорожньої обстановки та виїхав за межі проїздної частини, де скоїв наїзд на електроопору, в результаті чого автомобіль пошкоджено», - повідомили правоохоронці.