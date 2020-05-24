У пасажирок автобуса, що прибув до Бердянська з Москви, виявили Covid-19



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Станом на 24 травня у Бердянську вже 5 хворих на Covid-19

Медики розшукують останню попутницю для якої є реальна небезпека інфікування

У суботу, 24 травня, у Бердянську після отримання результатів тестування госпіталізували мати і доньку, які до цього контактували з хворою на коронавірус. Остання 16 травня приїхала з Росії.

Про це йдеться на сайті Бердянської міськради.

«У Бердянську ще два лабораторно підтверджених випадки захворювання на Covid-19. За інформацією Бердянського територіального медичного об’єднання, сьогодні, 24 травня медики госпіталізували мати і доньку, які контактували з хворою на Covid-19, госпіталізованою 19 травня. Ця жінка 16 травня прибула з Москви (РФ) до Бердянська, до госпіталізації 19 травня порушила вимоги самоізоляції і мала контакти з родиною знайомих, яких сьогодні і було госпіталізовано після отримання результатів ПЛР-тесту».

Медики розшукують останню попутницю, яка приїхала з вказаною жінкою одним мікроавтобусом з РФ і для якої є реальна небезпека інфікування коронавірусом. Їй необхідно терміново пройти тестування з метою убезпечення власного здоров’я та здоров’я людей з її можливого оточення.

Чиновники додали, що станом на 24 травня у Бердянську вже 5 хворих на Covid-19. Усього з початку карантину в місті зареєстровано 10 випадків захворювання коронавірусом. З них одужали – 4 особи, а одна інфікована людина померла.

Нагадаємо, у 28 мешканців села Ворочево Перечинського району на Закарпатті підтверджено Covid-19, у селі встановлено карантинну зону та облаштовано контрольно-пропускні пункти на в’їзді та виїзді.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.