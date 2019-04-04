Maruv співала на ювілеї російського продюсера



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Maruv, як відомо, відмовилася їхати на «Євробачення» від України

На ювілеї Пригожина співачка Maruv виконала хіт Drunk Groove

Українська співачка і переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 Maruv виступала на ювілеї російського продюсера Йосипа Пригожина.

Відео виступу Maruv опублікувала у Instagram дружина продюсера, співачка Валерія.

Maruv вийшла на сцену в рожевій перуці, окулярах і зеленому піджаку.

На ювілеї Пригожина співачка виконала хіт Drunk Groove.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @maruvofficial #марув #maruv Публикация от Daniil Goloshchapov (@valeriya_iosif_live) 2 Апр 2019 в 7:04 PDT

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

«Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.