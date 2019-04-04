Maruv співала на ювілеї російського продюсера
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Maruv, як відомо, відмовилася їхати на «Євробачення» від України
На ювілеї Пригожина співачка Maruv виконала хіт Drunk Groove
Українська співачка і переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 Maruv виступала на ювілеї російського продюсера Йосипа Пригожина.
Відео виступу Maruv опублікувала у Instagram дружина продюсера, співачка Валерія.
Maruv вийшла на сцену в рожевій перуці, окулярах і зеленому піджаку.
На ювілеї Пригожина співачка виконала хіт Drunk Groove.
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Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.
Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».
Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».
«Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.