Maruv пояснила, чому не поїде на «Євробачення»



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23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv Фото: Уніан

Співачка Maruv заявила, що «не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків»

Співачка Maruv, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення» у 2019 році, заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами співачки, 25 лютого вона зустрілася із представниками НТКУ.

«Зустріч тривала близько семи годин, в результаті якої ми так і не дійшли згоди двох сторін. Як раніше я говорила, відмова від концертів в Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені», - заявила Maruv.

«Я щиро дякую і ціную кожного, хто в мене вірив і голосував. І прошу вас прийняти цей факт і не йти на конфронтацію. Це даність сьогоднішнього дня. Я хочу дарувати свою творчість без цензури», - підкреслила співачка.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») заявив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv, яка перемогла в національному відборі на Євробачення, через низку причин.