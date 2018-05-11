Маск показав швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом

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Будівельники чекають дозволу на введення тунелю під Лос-Анджелесом в експлуатацію від влади

Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що будівництво першого швидкісного підземного тунелю під Лос‐Анджелесом (США) підходить до кінця.

Про це він написав у своєму Instagram.

За його словами, зараз будівельники чекають дозволу на введення тунелю в експлуатацію від влади. Через кілька місяців він почне роботу в тестовому режимі. Зазначено, що тунель у перший час буде безкоштовним.

Маск зазначив, що пріоритет у використанні тунелю буде віддаватися пішоходам і велосипедистам, а вартість проїзду буде менше ціни квитка на автобус.





Відзначимо, Hyperloop планує перевозити вантажі з 2019 року, а пасажирів — з 2021-го. Для цього потрібно вирішити технічні та логістичні проблеми.

Маск розраховує, що новий вид транспорту буде використовуватись між містами, які перебувають на відстані менше 1600 км один від одного, бо для більш тривалих подорожей краще підійдуть надзвукові літаки.



