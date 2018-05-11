Маск показав швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом
- Сьогодні, 21:59
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Будівельники чекають дозволу на введення тунелю під Лос-Анджелесом в експлуатацію від влади
Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що будівництво першого швидкісного підземного тунелю під Лос‐Анджелесом (США) підходить до кінця.
Про це він написав у своєму Instagram.
За його словами, зараз будівельники чекають дозволу на введення тунелю в експлуатацію від влади. Через кілька місяців він почне роботу в тестовому режимі. Зазначено, що тунель у перший час буде безкоштовним.
Маск зазначив, що пріоритет у використанні тунелю буде віддаватися пішоходам і велосипедистам, а вартість проїзду буде менше ціни квитка на автобус.
First Boring Company tunnel under LA almost done! Pending final regulatory approvals, we will be offering free rides to the public in a few months. Super huge thanks to everyone that helped with this project. Strong support from public, elected officials & regulators is critical to success. As mentioned in prior posts, once fully operational (demo system rides will be free), the system will always give priority to pods for pedestrians & cyclists for less than the cost of a bus ticket.
Відзначимо, Hyperloop планує перевозити вантажі з 2019 року, а пасажирів — з 2021-го. Для цього потрібно вирішити технічні та логістичні проблеми.
Маск розраховує, що новий вид транспорту буде використовуватись між містами, які перебувають на відстані менше 1600 км один від одного, бо для більш тривалих подорожей краще підійдуть надзвукові літаки.