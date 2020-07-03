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    У Київській області палало стихійне сміттєзвалище (фото)

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    Пожежа на сміттєзвалищі виникла вночі - У Київській області палало стихійне сміттєзвалище (фото)
    Пожежа на сміттєзвалищі виникла вночі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники понад дві години боролися з вогнем

    2 липня сталася пожежа несанкціонованого сміттєзвалища за межами с. Ківшовата Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 21:45.

    На місце виклику було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 22:30 та повністю ліквідовано о 00:10.

    На гасіння пожежі залучалась одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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    У Київській області палало стихійне сміттєзвалище (фото)
    У Київській області палало стихійне сміттєзвалище (фото)

    Нагадаємо, 29 червня сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району.

    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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