У Київській області палало стихійне сміттєзвалище (фото)
Пожежа на сміттєзвалищі виникла вночі
Фото: ДСНС
Рятувальники понад дві години боролися з вогнем
2 липня сталася пожежа несанкціонованого сміттєзвалища за межами с. Ківшовата Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 21:45.
На місце виклику було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежу було локалізовано о 22:30 та повністю ліквідовано о 00:10.
На гасіння пожежі залучалась одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 29 червня сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району.