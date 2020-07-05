  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа у Новій Каховці: жителів постраждалих квартир відселять

    • Розсилка
    <p>Коли рятувальники закінчать роботу, мешканцям дозволять зайти у свої квартири і взяти необхідні речі</p> - Пожежа у Новій Каховці: жителів постраждалих квартир відселять

    Коли рятувальники закінчать роботу, мешканцям дозволять зайти у свої квартири і взяти необхідні речі

    Обласна влада обіцяє надати «усю необхідну допомогу» в ліквідації наслідків пожежі

    Жителів багатоповерхівки в місті Нова Каховка, яка постраждала від пожежі, евакуювали та планують відселити.

    Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв 5 липня у Facebook.

    «Проводиться засідання штабу, який сьогодні прийме рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі», — заявив Гусєв.

    У свою чергу, мер Нової Каховки розповів, що, коли рятувальники закінчать роботу, мешканцям дозволять зайти у свої квартири і взяти необхідні речі.

    Людей розселятимуть у дитсадок «Золотий ключик», приміщення колишнього санаторію «Дружба» та в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні «Сокіл», яке раніше готували для обсервації людей із підозрою на коронавірус, пише NovaKahovka.City.

    Також міський голова домовився з начальником Новокаховського відділення поліції Олександром Рогожиним про охорону під'їздів від можливих мародерів.

    Раніше поліція Херсонської області заявила, що затримала чоловіка, який, ймовірно, скоїв масштабну пожежу в житловому будинку в Новій Каховці. Це мешканець квартири на п’ятому поверсі будинку, який, за даними правоохоронців, знаходився у стані алкогольного сп’яніння, курив у квартирі й заснув. Сусіди прибігли на запах диму і побачили квартиру у вогні.

    За інформацією ДСНС, о 16:16 пожежу покрівлі локалізовано, а о 18:40 повністю ліквідовано.

    Читайте також:
    пожежа Херсонщина житло будинок влада Юрій Гусєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ