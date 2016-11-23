Матері загиблих бійців з Чернігівщини вирушили в зону АТО

Матері загиблих воїнів вирушили до Станиці Луганської

Матері загиблих бійців з Чернігівщини учора вирушили в зону проведення антитерористичної операції. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації. «До Станиці Луганської мікроавтобусом вирушили матері загиблих воїнів Чернігівщини, аби побувати там, де обірвалося життя їхніх синів. Разом з ними поїхали волонтери та бійці



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Матері загиблих воїнів вирушили до Станиці Луганської

Матері загиблих бійців з Чернігівщини учора вирушили в зону проведення антитерористичної операції. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

«До Станиці Луганської мікроавтобусом вирушили матері загиблих воїнів Чернігівщини, аби побувати там, де обірвалося життя їхніх синів. Разом з ними поїхали волонтери та бійці 13-го батальйону і батальйону «Чернігів» - безпосередні учасники бойових дій», - йдеться у повідомленні.

Супроводжує подорожуючих настоятель Катерининської церкви у Чернігові отець Роман (Кіник). Перед початком поїздки відбувся спільний молебень у Катерининській церкві. Священик благословив учасників поїздки, з ініціативою якої виступили представники громадської організації «Єдина родина Чернігівщини».

Жінки підготували українським бійцям теплі речі, продукти харчування, а також передадуть малюнки дітей з побажаннями закінчення війни та повернення миру в Україну.

За офіційними даними, за час проведення АТО з Чернігівщини у зоні бойових дій загинули понад 180 воїнів.

Джерело: УНІАН