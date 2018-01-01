Матіос закликав легалізувати зброю в Україні

На думку головного військового прокурора, питання має вирішити Верховна Рада

В Україні потрібно легалізувати ринок зброї. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. [READ_MORE] «Що робить українець? Тягне додому все, а з хати - нічого. Граната, патрони, пістолет - про всяк випадок. Чи ви не бачите, що ледь не щодня побутові розбірки закінчуються гранатометанням? На моє переконання,



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Фото з відкритих джерел Анатолій Матіос підтримав легалізацію зброї

На думку головного військового прокурора, питання має вирішити Верховна Рада

В Україні потрібно легалізувати ринок зброї. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Що робить українець? Тягне додому все, а з хати - нічого. Граната, патрони, пістолет - про всяк випадок. Чи ви не бачите, що ледь не щодня побутові розбірки закінчуються гранатометанням? На моє переконання, легалізуйте ринок і обсяг зброї. Зробіть це за притомними правилами: ти дієздатний, став на облік, зареєстрував зброю. Якщо уб'єш когось свідомо - тебе притягнуть за це до відповідальності. Однак, коли грабіжник знатиме, що йому в лоба можуть вистрілити, то не піде на злочин», - пояснив він в інтерв’ю Gazeta.ua.

Головний військовий прокурор навів приклад сусідньої Молдови, яка багато років тому ухвалила закон про зброю. За перший рік його дії рівень вуличної злочинності в країні впав на 40%.

На його думку, питання легалізації зброї в Україні повинна вирішити Верховна Рада.