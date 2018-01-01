У Чернігові поліцейський організував банду торгівців зброєю

Зловмисники реалізовували вогнепальну зброю заводського виготовлення

Співробітники Служби безпеки України припинили у Чернігові діяльність угруповання, яке займалось незаконним виготовленням, переробкою та торгівлею вогнепальною зброєю. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що організував угруповання співробітник Чернігівського міськвідділу поліції. До протиправної діяльності він залучив



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У Чернігові СБУ викрила угруповання торгівців зброєю, яке організував працівник поліції

Зловмисники реалізовували вогнепальну зброю заводського виготовлення

Співробітники Служби безпеки України припинили у Чернігові діяльність угруповання, яке займалось незаконним виготовленням, переробкою та торгівлею вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організував угруповання співробітник Чернігівського міськвідділу поліції. До протиправної діяльності він залучив трьох мешканців обласного центру, які через зв’язки у кримінальних колах підшукували клієнтів для збуту товару.

Зловмисники реалізовували вогнепальну зброю заводського виготовлення, займалися реставрацією та переробляли травматичну зброю на бойову для подальшого перепродажу.

За інформацією спецслужби, зловмисники планували налагодити канал нелегального переправлення вогнепальної зброї та комплектуючих до неї на територію РФ.

Оперативники спецслужби задокументували низку реалізацій ділками пістолетів марок «Парабелум», «Вальтер» та «ПМ», набоїв до них та холодної зброї.

Під час спецоперації співробітники СБ України затримали учасників угруповання у центрі Чернігова під час спроби збуту пістолетів «ТТ», Макарова та майже двохсот набоїв до них.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже двадцять одиниць вогнепальної зброї: автомати, пістолети різних модифікацій, гвинтівки, капсулі та гільзи для виготовлення набоїв, корпуси, частини та комплектуючі для виготовлення нарізної зброї та ємності з порохом.

Вилучена зброя та боєприпаси направленні для проведення експертиз. У зловмисників також виявлено паспорти інших осіб, які, за попередньою інформацією, використовувалися для отримання та відправлення поштою комплектуючих до вогнепальної зброї.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання та встановлення походження зброї.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.