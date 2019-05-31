МАУ не збирається змінювати політику щодо провезення товарів із Duty Free



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Авіакомпанія не має наміру робити виключення для товарів, куплених в аеропортах

Міжнародні авіалінії України не будуть змінювати свою політику щодо провезення товарів Duty Free в салоні літака і дозволяти їх перевезення понад встановлену норму, повідомив в інтерв'ю avianews.com президент МАУ Юрій Мірошников.

«Це питання розподілу вигоди. Пасажир проходить контроль з ручною поклажею, а потім купує в Duty Free все, що завгодно. Він приходить з цим на борт, приносить додаткову вагу, забиває багажні полиці. Магазин Duty Free заробив на ньому хороші гроші, а авіакомпанія тільки витратила», - прокоментував глава МАУ.

За словами Мірошникова, за провезення всього, що є понад норми, пасажир повинен заплатити, і авіакомпанія не має наміру робити виключення для товарів, куплених в аеропортах.

«Ми цінуємо і поважаємо наших колег по логістичному ланцюжку з магазинів Duty Free в аеропортах усього світу, але ми розуміємо, що привозимо їм пасажирів. Вони роблять на цьому бізнес. Ми теж хочемо, щоб нам як мінімум компенсували витрати - мова не йде про заробіток. По-моєму, це справедливо», - підкреслив президент МАУ.

Він також додав, що на даний момент авіакомпанія не планує розширювати встановлену норму ручної поклажі 7 кг.

«Ми проводили багато досліджень, де порівнювали ваги і габарити. Якщо взяти і вибудувати в один ряд з десяток авіакомпаній і їх політику щодо ручної поклажі, то політика МАУ далеко не найжорсткіша. Ми досить ліберальні в плані габаритів», - розповів Мірошников.

Він підкресливши, що калібратори в аеропортах, встановлені для перевірки розмірів ручної поклажі, мають ліміт толерантності і більше на 5 см від встановлений норми.

«Міжнародні Авіалінії України» — приватна українська авіакомпанія, що була заснована як державна компанія в 1992 та повністю приватизована в 2011.

На даний момент власник авіакомпанії - кіпрська «Онтобет Промоушінз Лімітед» і українська «Кепітел Інвестмент Проджект». МАУ входить у групу «Приват» олігарха Ігоря Коломойського. До групи «Приват» також входять авіалінії «Дніпроавіа».

Нагадаємо, з 15 січня 2019 року МАУ посилила норми провезення ручної поклажі для пасажирів, які купили квитки за безбагажними тарифами.

Такі мандрівники тепер можуть взяти на борт тільки одну валізу вагою до 7 кг і з габаритами до 55х40х20 см. До введення нової норми таким пасажирам дозволялося додаткове провезення особистих речей, наприклад, невеликий сумки, ноутбука, фотоапарата, вага яких не перевищував 5 кг.