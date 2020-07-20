МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на деяких рейсах
МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на рейсах в деякі країни через вимоги влади цих держав
МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на рейсах в деякі країни через вимоги влади цих держав.
Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає avianews.com.
Габарити ручної поклажі зменшено зі звичних 55х40х20 см до 40х30х10 см, а вага — з 7 до 5 кг.
Це зроблено для того, щоб сумка могла розміститися під кріслом попереду, а пасажири не створювали черги в салоні під час посадки і висадки при використанні багажних полиць для великої ручної поклажі, каже Дихне.
Обмеження вже діють на регулярних і чартерних рейсах МАУ до Туреччини та ОАЕ. Також вони будуть введені на маршрутах в Італію і Азербайджан після запланованого на серпень перезапуску польотів у ці країни.
Якщо ручна поклажа пасажира перевищує нові обмеження, але підходить за параметрами стандартних правил авіакомпанії, її можна безкоштовно здати в багаж на стійці реєстрації та отримати на багажній каруселі в аеропорту прильоту.
Також МАУ повністю відмовилася від прийому оплати за товари та послуги на борту літака готівкою.
Своє рішення авіакомпанія аргументувала тим, що готівкові гроші є переносниками бактерій та вірусів і можуть потенційно загрожувати здоров'ю пасажирів.