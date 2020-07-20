МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на деяких рейсах



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МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на деяких рейсах

МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на рейсах в деякі країни через вимоги влади цих держав

МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на рейсах в деякі країни через вимоги влади цих держав.

Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає avianews.com.

Габарити ручної поклажі зменшено зі звичних 55х40х20 см до 40х30х10 см, а вага — з 7 до 5 кг.

Це зроблено для того, щоб сумка могла розміститися під кріслом попереду, а пасажири не створювали черги в салоні під час посадки і висадки при використанні багажних полиць для великої ручної поклажі, каже Дихне.

Обмеження вже діють на регулярних і чартерних рейсах МАУ до Туреччини та ОАЕ. Також вони будуть введені на маршрутах в Італію і Азербайджан після запланованого на серпень перезапуску польотів у ці країни.

Якщо ручна поклажа пасажира перевищує нові обмеження, але підходить за параметрами стандартних правил авіакомпанії, її можна безкоштовно здати в багаж на стійці реєстрації та отримати на багажній каруселі в аеропорту прильоту.

Також МАУ повністю відмовилася від прийому оплати за товари та послуги на борту літака готівкою.

Своє рішення авіакомпанія аргументувала тим, що готівкові гроші є переносниками бактерій та вірусів і можуть потенційно загрожувати здоров'ю пасажирів.