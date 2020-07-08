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    МАУ відправить до Туреччини та Єгипту 15 чартерних рейсів

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    МАУ запускає чартери в Єгипет та Туреччину - МАУ відправить до Туреччини та Єгипту 15 чартерних рейсів
    МАУ запускає чартери в Єгипет та Туреччину

    Із українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх

    Авіакомпанія МАУ запускає 15 літніх маршрутів з України в Єгипет і Туреччину. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії в середу, 8 липня.

    Чартерні польоти будуть виконуватися на замовлення туристичного оператора Coral Travel з Києва, Харкова, Львова, Одеси і Запоріжжя. 

    З українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх. Квитки на рейси можна буде буде купити тільки через вищевказаного туроператора. 

    Чартерні рейси до Туреччини: 

    • Київ - Анталія;
    • Київ - Бодрум;
    • Київ - Даламан;
    • Харків - Анталія;
    • Харків - Бодрум;
    • Львів - Анталія;
    • Львів - Бодрум;
    • Одеса - Анталія;
    • Запоріжжя - Анталія.

    Чартерні рейси в Єгипет: 

    • Київ - Хургада;
    • Київ - Шарм-еш-Шейх;
    • Харків - Хургада;
    • Львів - Хургада;
    • Львів - Шарм-еш-Шейх;
    • Запоріжжя - Хургада.

    У МАУ попереджають, що пасажирам слід пам'ятати про встановлені Турецькою Республікою обмеження за кількістю і розмірами ручної поклажі в салоні. Вона не повинна перевищувати вагу 5 кг і розміри 40*30 *10 см.

    В авіакомпанії також нагадують про дотримання правил безпеки.

    Раніше лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну.

    Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

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