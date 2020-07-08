МАУ відправить до Туреччини та Єгипту 15 чартерних рейсів
Із українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх
Авіакомпанія МАУ запускає 15 літніх маршрутів з України в Єгипет і Туреччину. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії в середу, 8 липня.
Чартерні польоти будуть виконуватися на замовлення туристичного оператора Coral Travel з Києва, Харкова, Львова, Одеси і Запоріжжя.
З українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх. Квитки на рейси можна буде буде купити тільки через вищевказаного туроператора.
Чартерні рейси до Туреччини:
- Київ - Анталія;
- Київ - Бодрум;
- Київ - Даламан;
- Харків - Анталія;
- Харків - Бодрум;
- Львів - Анталія;
- Львів - Бодрум;
- Одеса - Анталія;
- Запоріжжя - Анталія.
Чартерні рейси в Єгипет:
- Київ - Хургада;
- Київ - Шарм-еш-Шейх;
- Харків - Хургада;
- Львів - Хургада;
- Львів - Шарм-еш-Шейх;
- Запоріжжя - Хургада.
У МАУ попереджають, що пасажирам слід пам'ятати про встановлені Турецькою Республікою обмеження за кількістю і розмірами ручної поклажі в салоні. Вона не повинна перевищувати вагу 5 кг і розміри 40*30 *10 см.
В авіакомпанії також нагадують про дотримання правил безпеки.
Раніше лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну.
Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.