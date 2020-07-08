МАУ відправить до Туреччини та Єгипту 15 чартерних рейсів



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МАУ запускає чартери в Єгипет та Туреччину

Із українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх

Авіакомпанія МАУ запускає 15 літніх маршрутів з України в Єгипет і Туреччину. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії в середу, 8 липня.

Чартерні польоти будуть виконуватися на замовлення туристичного оператора Coral Travel з Києва, Харкова, Львова, Одеси і Запоріжжя.

З українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх. Квитки на рейси можна буде буде купити тільки через вищевказаного туроператора.

Чартерні рейси до Туреччини:

Київ - Анталія;

Київ - Бодрум;

Київ - Даламан;

Харків - Анталія;

Харків - Бодрум;

Львів - Анталія;

Львів - Бодрум;

Одеса - Анталія;

Запоріжжя - Анталія.

Чартерні рейси в Єгипет:

Київ - Хургада;

Київ - Шарм-еш-Шейх;

Харків - Хургада;

Львів - Хургада;

Львів - Шарм-еш-Шейх;

Запоріжжя - Хургада.

У МАУ попереджають, що пасажирам слід пам'ятати про встановлені Турецькою Республікою обмеження за кількістю і розмірами ручної поклажі в салоні. Вона не повинна перевищувати вагу 5 кг і розміри 40*30 *10 см.

В авіакомпанії також нагадують про дотримання правил безпеки.

Раніше лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну.

Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.