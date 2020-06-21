Turkish Airlines назвала дату відновлення польотів в Україну



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Планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів

Літаки авіакомпанії виконуватимуть рейси до Києва, Одеси і Львова з 1 липня

Найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Зазначається, що літаки авіакомпанії виконуватимуть рейси до Києва, Одеси і Львова.

Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів. Проте рейси до Харкова, Запоріжжя і Херсон поки не оголошені.

Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, зараз Туреччина дозволяє в'їзд іноземців в країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус. Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.

До відома, Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.