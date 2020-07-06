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    Лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну

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    <p>Перевізник планує виконувати 28 рейсів на тиждень</p> - Лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну

    Перевізник планує виконувати 28 рейсів на тиждень

    У найближчі дні Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків

    Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну. У київський аеропорт «Бориспіль» прибув літак з Бергамо, повідомляє у понеділок avianews.

    Відзначається, що сьогодні у Ryanair заплановані ще рейси з Рима в Київ, з Болоньї до Львова, з Бергамо і Болоньї в Одесу, з Бергамо до Харкова. Фактичним перевізником виступить куплена в 2019 році авіакомпанія Malta Air.

    «Для пасажирів нічого не зміниться – вони, як і раніше, зможуть отримувати ті ж послуги, на тих же умовах, які надає Ryanair. Переведення частини флоту на мальтійський сертифікат зроблене для оптимізації витрат на персонал і в рамках стратегії диверсифікації діяльності», - йдеться в повідомленні.

    У найближчі дні Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків, за якими перевізник планує виконувати 28 рейсів на тиждень.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію.

    21 червня ірландський лоукостер Ryanair відновив рейси до України

    Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

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