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    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку

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    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку
    Фото: ДПСУ

    Правоохоронці припускають, що проросійські найманці готували тероракти на території України

    На КПВВ Майорське, що на Донбасі, у легковому автомобілі виявили вибухівку - пластид. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Учора у КПВВ Майорське оперативні співробітники Держприкордонслужби ініціювали переогляд автомобіля «Деу Ланос», що прибув під керуванням громадянина України з непідконтрольної території. Під час поглибленого огляду в особистих речах водія (в банці з сумішшю для кузовних робіт) правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ, що спільно діють в складі Об’єднаних сил, виявили два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 грамів, схожою на вибухівку пластид», - йдеться у повідомленні.

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    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку
    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку
    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку
    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку
    Майже кілограм пластиду: з окупованого Донбасу чоловік намагався провезти вибухівку

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку — з’ясовують правоохоронці. «Не виключено, що таким чином проросійські найманці готують можливі терористичні акції на території України», - додали у відомстві.

    За цим фактом до ВП ГУНП в Донецькій області направлено повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

    прикордонники СБУ КПВВ вибухівка чоловік
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