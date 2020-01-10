Працівник черкаської колонії постачав наркотики в'язням



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Інспектора, який постачав наркотики в'язням, затримала СБУ

На Черкащині співробітники Служби безпеки блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань, які постачав співробітник колонії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Встановлено, що інспектор проносив на територію колонії наркотики для збуту ув'язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника під час чергової спроби переміщення пакунку до установи», - сказано у повідомленні.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, інспектору здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Київщині поліція виявила у грабіжника зброю та наркотики. Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі. Зокрема, 2 скутери у розібраному стані, бензопили, різне майно, що не належить крадієві. Також вилучено як речові докази обладнання для виготовлення наркотичних речовин, амфетамін, зброю, боєприпаси, ножі, переговорні пристрої.