Під Києвом агресивний молодик вдарив правоохоронця викруткою в обличчя (фото)



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Спецпризначенці затримали нападника Фото: Нацполіція

Для затримання нападника дільничні викликали спецпризначенців

У с. Гора Бориспільського району поліцейські затримали зловмисника, який наніс травми дільничному при виконанні службових обов’язків.

Напад стався у четвер, 10 січня, ввечері за місцем проживання 31-річного місцевого жителя. Щодо нього до поліції неодноразово надходили скарги від сільського голови за залякування громади та неадекватної поведінки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Двоє дільничних завітали до чоловіка, щоб допомогти громаді і з’ясувати усі обставини. Раптово зловмисник завдав удар викруткою в обличчя правоохоронцю та зачинився всередині. Його мати повідомила, що в оселі може бути зброя. Відтак на місце події викликали спецпризначенців, які затримали нападника.

Постраждалого правоохоронця із пробитою щокою, травмою язика та вибитим зубом доставили до лікарні, нині його життю нічого не загрожує.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Макарівському районі Київщини правоохоронці під час обшуку у будинку грабіжника виявили зброю, боєприпаси і наркотики.