Майже щомісяця до портів України заходитимуть кораблі НАТО − Полторак



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Міністр оборони України Степан Полторак Фото: mil.gov.ua

За словами міністра оборони України, цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО у Чорному морі

Майже кожного місяця у 2019 році до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі постійних морських угрупувань і ключових союзників НАТО. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони країн Альянсу, передає УНН.

«Цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Майже кожного місяця до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі як постійних морських угрупувань НАТО, так і ключових союзників», - сказав Полторак.

За його словами, це робитиметься в тому числі для того, щоб проводити сумісні навчання з ВМС України для підвищення спроможностей українських військово-морських сил.

Як повідомлялось, НАТО розмірковує над тим, яким чином Альянс може збільшити присутність у Чорному морі.