Держсекретар США у Польщі: Росія може спробувати відкрити тут другий фронт



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Майк Помпео під час візиту на польську базу, де розміщена бойова батальйонна група НАТО

Майк Помпео заявив, що події в Україні відкрили очі на те, що росіяни можуть відкрити другий фронт у Польщі

Державний секретар США Майк Помпео упевнений, що події в Україні відкрили очі на те, що росіяни можуть відкрити другий фронт у Польщі. Про це він заявив під час відвідин військової бази на північному сході Польщі, де розміщена бойова батальйонна група НАТО. Про це повідомляє Польське радіо.

«Те, що відбувається в Україні, відкрило нам очі, що Росія може намагатися відкрити тут другий фронт», - наголосив держсекретар США.

«30 років тому я патрулював «залізну завісу» у Німеччині, я був тоді молодим офіцером кавалерії. Ситуація тоді здавалася абсолютно іншою. Я маю ще десь касети «Ван Галена» (англ. Van Halen – американський рок-гурт, – ред.) у своєму авто, а також відеокасету з «Найкращим стрільцем» (англ. Top Gun – американський бойовик і драма, – ред.), але багато відтоді змінилося. У мої часи генерали були дуже стурбовані радянським вторгненням у Західну Німеччину», - сказав Помпео.

«Нині ми повинні бути стурбовані збільшенням оборонних можливостей НАТО, у свою чергу, знову щодо можливої російської агресії. Війна на європейській землі, те, що відбувається в Україні, відкрило нам очі на те, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт саме тут. Альянс НАТО має необхідну роль для захисту вільних народів Європи», - заявив Помпео під час зустрічі з бойовою батальйонною групою НАТО, що розміщена у Польщі у рамках ініціативи висунутої посиленої присутності, завданням якої є захист східного флангу Північноатлантичного альянсу.

«Росія планує збільшити своє домінування на світовій арені, США та демократії Заходу мусять робити все можливе, аби зупинити такі атаки, як, наприклад, анексія Криму, вторгнення в Україну, або нічим не спровокована атака росіян на українські кораблі в Чорному морі; стримувальні заходи повинні бути на першому плані нашого стратегічного мислення», - наголосив державний секретар США. Він відзначив, що спробам дестабілізації з боку Росії «потрібно рішуче протистояти».

«Одним з наших кроків є наша присутність на східному фланзі НАТО. Це одна з основних засад НАТО - атака на одну країну – це атака на цілий Альянс», - підкреслив він.

Як повідомлялось напередодні, США планують суттєво збільшити число своїх військових у Польщі.

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