Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть у Чорне море на навчання - Столтенберг



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Столтенберг заявив, що у НАТО висловлюють потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності та закликають Росію негайно звільнити українських моряків

Ми суттєво підвищили нашу присутність у Чорному морі, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку, - генсек Альянсу

Група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення навчань і це стане складовою нарощування присутності сил Альянсу у цьому регіоні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у четвер під час прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

«Ми зараз дивимося на те, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі. За кілька днів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі в навчаннях. Тож ми суттєво підвищили нашу присутність, це важливо, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку. Це було дуже схвально сприйняте міністрами оборони», - зауважив Столтенберг.

Він поінформував, що у четвер міністри оборони мали неформальний сніданок разом з міністром оборони України Степаном Полтораком, що був організований від імені міністра оборони Великої Британії.

«Ми обговорили ситуацію в Україні та навколо неї, включаючи ситуацію на Азові. Союзники висловили потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності та закликали Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі, які були захоплені у листопаді. Союзники закликали Україну рухатися далі шляхом реформ, включаючи імплементацію рекомендацій Венеціанської комісії до закону про освіту», - наголосив генеральний секретар НАТО.

Він назвав дискусію, яка відбулася за участю українського міністра Полторака, «дуже доброю».

«Союзники по Альянсу чітко заявили, що агресивні дії Росії проти України є неприйнятними, як і анексія Криму, продовження спроб дестабілізувати Україну шляхом присутності на Донбасі, а також незаконні дії із захоплення українських кораблів та екіпажів», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО надає Україні політичну та практичну підтримку, й оцінює, що можна зробити більше.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України та захопила в полон 24 українських військових моряків.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.