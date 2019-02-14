Європарламент закликав РФ виконувати ракетний договір − резолюція



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Європарламентарії закликали високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки докласти дипломатичних зусиль для вирішення конфліктної ситуації

Європарламент засуджує порушення Росією Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД). Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції законодавчого органу ЄС, повідомляє «Укрінформ».

«Європарламент висловлює засудження Росії за порушення умов Договору. Закликає Російську Федерацію повернутися до повного і підконтрольного дотримання зобов'язань», - наголошується у резолюції.

Відзначається, що ця ситуація становить загрозу для безпеки як Європи, так і світу.

Європарламентарії також закликали високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки докласти дипломатичних зусиль задля сприяння у вирішенні конфліктної ситуації. Зокрема, йдеться про можливість започаткування переговорів про укладання багатостороннього договору про ракети малої та середньої дальності.

Договір між СРСР і США про РМСД підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року і набув чинності 1 червня 1988 року. Під його дію підпадають ракети наземного базування малої (від 500 до 1000 км) і середньої дальності (від 1000 до 5500 км).

Сполучені Штати обвинувачують Росію у систематичному порушенні умов Договору та заявили про призупинення участі у ньому. У свою чергу, РФ також заявила про вихід із Договору.

Напередодні заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив у прес-центрі «Главкома», що розірвання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) між США та РФ вигідне для України. Адже вона може запропонувати США розмістити свої ракети в себе. Це допоможе стримати агресію РФ.