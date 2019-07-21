Майже три чверті грузинів вважають, що агресія Росії проти Грузії триває



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71% анкетованих грузинів переконані, що російська агресія проти їхньої країни досі триває

Більшість грузинів переконана, що російська агресія проти їхньої країни досі триває. Так вважає 71 відсоток учасників дослідження, проведеного Міжнародним республіканським інститутом IRI.

У 2008 році, після грузинсько-російської війни, влада в Тбілісі зірвала дипломатичні відносини з Росією. Понад 11 років російські війська окупують грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію.

На переконання 71 відсотка грузинів, російська агресія проти їхньої країни триває і набирає нових форм. Водночас 46 відсотків опитаних підтримує діалог з Росією. Рішуче проти будь-яких контактів 29 відсотків анкетованих.

Грузинський кінооператор Леван Ґулашвілі сказав, що грузини, особливо ті, котрі живуть у так званій окупаційній зоні, бояться нового збройного конфлікту, такого, що був у 2008 році.

«Це була дуже велика трагедія, що вплинула на людей. Ми постійно боїмося якихось провокацій і чекаємо, що знову почнеться війна», – додав Ґулашвілі.

У червні Грузією прокотилася хвиля антиросійських протестів. У відповідь Москва обмежила пасажирські авіаперевезення до Грузії і обмірковує введення ембарго на грузинські вина.

Джерело: Польське радіо