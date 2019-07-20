Грузинському журналісту після скандалу з матюками на адресу Путіна дозволили повернутися на роботу



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7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» з матюків на адресу президента Росії Володимира Путіна

Новий власник каналу «Руставі 2» не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу

Грузинський журналіст Георгій Габунія, якого на два місяці відсторонили від роботи за образи президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи.

Про це заявив новий генеральний директор телекомпанії «Руставі 2» Паата Салія, пише «Интерфакс».

Він також зазначив, що новий власник каналу Кібар Халваші не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу.

Як повідомлялося, у Грузії звільнили гендиректора телеканалу, ведучий якого обматюкав Путіна. Це сталося 17 липня, відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші.

Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін «вимагали» закрити телеканал.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.