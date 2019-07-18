Опозиційний телеканал Грузії «Руставі-2» може стати провладним



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Нинішній директор телекомпанії «Руставі 2» Ніка Гварамія назвав рішення ЄСПЛ «шокуючим»

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не встановив жодного порушення Конвенції з прав людини в справі грузинського опозиційного телеканалу «Руставі-2».

Це означає, що телеканал ймовірно більше не буде належати нинішнім власникам і перейде до свого старого власника, бізнесмена Кібара Халваші, лояльного до нинішньої грузинської влади, пише Jam-News.

У 2012 році після зміни влади почалася тяганина між власниками «Руставі-2»: за телеканал борються його засновники і перші власники Давид Двалі і Джарджі Акімідзе, а також Кібар Халваші, який володів телеканалом в 2004-2006 роках.

Халваші стверджує, що змушений був поступитися телекомпанією під тиском влади за президентства Саакашвілі і тепер просить повернути йому частку.

Верховний суд Грузії ухвалив, що Халваші дійсно примусили продати його акції, і тепер угода про продаж телекомпанії має бути розірвана.

Однак постанова Верховного суду так і не набула чинності, оскільки 3 березня 2017 року Європейський суд з прав людини безпрецедентно швидко розглянув клопотання нинішніх власників і вирішив призупинити виконання рішення Верховного суду Грузії.

Нинішній директор телекомпанії Ніка Гварамія назвав рішення ЄСПЛ «шокуючим». Він заявив, що телекомпанія збирається оскаржити рішення суду. Телекомпанія може оскаржити це рішення у Великій палаті ЄСПЛ протягом трьох місяців.

Телеканалу «Руставі-2» 25 років. За інформацією неурядової організації «Міжнародна прозорість - Грузія», в період з 2004-го по 2012 роки телекомпанія 20 разів змінювала власника.

Під час «революції троянд» «Руставі-2» відкрито підтримував опозицію, а пізніше виявився під контролем режиму, який сформувався після революції.

У 2012 році, після зміни влади в Грузії, всі великі телеканали перебудувалися на користь правлячої партії «Грузинської мрії». Єдиний великий канал, що транслюється на всю країну, який залишився під впливом опозиції, а зокрема експрезидента Саакашвілі, це «Руставі 2».

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».

Габунію відсторонили від роботи на два місяці.

Джерело: Громадське