Суд у Грузії відпустив українку, яку обвинувачували у торгівлі дітьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі у Грузії було затримано Юлія Сусляк

Сусляк звільнили через нездатність прокуратури надати вагомі докази її вини

Тбіліський міський суд у Грузії ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк, обвинувачену в країні у торгівлі неповнолітніми. 36-річну жінку відпустили сьогодні, 19 липня, прямо в залі суду, передає «Грузія Online».

Як повідомив грузинський адвокат Сусляк Зураб Тодуа, його підзахисна вже покинула пенітенціарну установу.

За його словами, Сусляк звільнили через нездатність прокуратури надати вагомі докази її вини, у зв'язку з чим слідче відомство заявляє про неможливість розслідування справи Сусляк у Грузії і намір передати українській прокуратурі всі матеріали для подальшого провадження справи.

«Прокуратура вирішила клопотати про звільнення Сусляк, щоб уникнути відповідальності», - вважає адвокат.

За словами самої Юлії Сусляк, її справа була сфальсифікована зацікавленими особами, і вона збирається завтра провести прес-конференцію, де розповість про деталі справи.

Нагадаємо, 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі у Грузії було затримано Юлія Сусляк. За інформацією МВС, вона разом з 10 дітьми прибула з Росії в Грузію 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на територію окупованої Абхазії.

У слідчому відомстві заявляють, що за документами всі 10 - діти Юлії Сусляк і носять її прізвище, однак 4 з них народилися в 2017 році, це і викликало у правоохоронців підозри в трефікінгу.

За даними МВС, Юлія Сусляк прибула з України до Росії у супроводі 11-ти дітей, а в Грузію привезла 10 дітей.

Слідство у Грузії ведеться за фактом торгівлі двома або більше неповнолітніми (трефікінг).

7 червня в Україну повернули 10 дітей, яких незаконно віддали прийомним сім'ям.