Медичний туризм у 2018-му: українців за кордоном лікувалось в 2,5 рази більше, ніж іноземців в Україні



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Частіше всього українці їдуть лікуватися в Німеччину та Ізраїль

Близько 65 тис. іноземців в 2018 році приїхали лікуватися в українських клініках, з України на лікування виїхали близько 160 тис. українців.

Про це повідомила президент Української асоціації медичного туризму (УАМТ) Віолетта Янишевська.

«Можна говорити про те, що зараз українські клініки мають технології та інновації, завдяки чому і розвивається в'їзний медтуризм, однак виїзний медтуризм наразі у рази більший», - сказала Янишевська, коментуючи дані УАМТ, зібрані на основі інформації асоціацій медичного туризму і міністерств охорони здоров'я різних країн.

За словами Янишевської, лідерами виїзного медтуризму з України є Німеччина та Ізраїль.

До трійки лідерів за кількістю пацієнтів з України наразі увійшла Туреччина, в якій «інновації, досвід лікарів, оснащення клінік і ціни вигідно відрізняють турецькі медзаклади від європейських».

«Німеччина та Ізраїль - одні з найдорожчих країн, дорожче лише Швейцарія і США. Турецькі клініки пропонують за таку ж терапію ціни приблизно на 25-30% нижчі, ніж Німеччина та Ізраїль», - сказала Янишевська.

За її словами, українські клініки пропонують переважно нижчі ціни, ніж закордонні. Водночас у деяких випадках лікування в Україні може коштувати дорожче, ніж в інших країнах.

«Наприклад, найбільш поширені онкологічні хірургічні операції в Туреччині будуть дорожчими, ніж в Україні. Тим часом у Латвії, де є кіберніж останнього покоління, вартість пакетної пропозиції дешевша, ніж в українській клініці», - сказала вона.

Коментуючи перспективи розвитку в'їзного медичного туризму в Україні, президент УАМТ зазначила, що на сьогодні у цьому сегменті представлені переважно приватні клініки.

«Державні клініки наразі не готові для прийому іноземних пацієнтів - у них не налагоджений сервіс, переклад документації, логістика та інші фактори, необхідні для безпечного і комфортного перебування іноземного пацієнта в іншій країні», - сказала вона.

Янишевська також наголосила на проблемі відсутності в країні національної системи страхування, а також таких її напрямів, як страхування відповідальності лікарів, клінік, що перешкоджає розвитку в'їзного медичного туризму, а також роботі українських клінік із зарубіжними страховими компаніями.

«У більшості розвинених країн, де медичний туризм розвивається як один з основних напрямів економіки, наприклад, в Ізраїлі, Німеччині, Іспанії, Італії, обов'язково страхується відповідальність лікаря від лікарської помилки. Страхування відповідальності лікарів та клінік - нормальна практика в усіх цивілізованих країнах. Це велика перевага для пацієнта, який отримує не лише впевненість у власній безпеці, а й додаткові гарантії того, що шкоду його здоров'ю компенсовано. В Україні ж досить часто клініки знімають з себе відповідальність, прописуючи в договорах: у разі проблем і негативних наслідків для пацієнта клініка не несе за це відповідальності», - сказала президент УАМТ.

Водночас Янишевська зазначила, що дедалі більше українських клінік, які приймають на лікування іноземних пацієнтів, поділяють відповідальність із зарубіжними страховими компаніями, в яких ці пацієнти застраховані.

«Стоп-факторів для розвитку в'їзного медичного туризму все ще багато. Однак ми спільно з основними представниками приватної медицини постійно працюємо над їх усуненням, що, безумовно, позначається на постійному збільшенні кількості іноземців, які обирають для свого лікування нашу країну», - резюмувала Янишевська.

Джерело: Інтерфакс-Україна