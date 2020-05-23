Південна Америка стала новим епіцентром спалаху коронавірусу



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Південна Америка стала новим епіцентром спалаху коронавірусу

У Бразилії кількість підтверджених випадків інфікування Covid-19 наближається до 300 тис

Південна Америка стала новим світовим епіцентром коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Раян під час медіабрифінгу, який транслювали на сторінці організації у Facebook.

«Південна Америка стала новим епіцентром хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки зростає кількість випадків захворювання», – повідомив Раян.

За даними ВООЗ, у Бразилії кількість підтверджених випадків інфікування Covid-19 наближається до 300 тис., більшість із них припадає на Сан-Паулу.

У Перу загальна кількість інфікованих сягнула 108,7 тис., померли 20,2 тис. осіб. У Чилі кількість хворих становила 61,8 тис., померли 630 осіб. В Еквадорі інфіковано 35,8 тис., 3 тис. померли.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Бразилії зареєстрували 330,8 тис. заражених на коронавірус. У його рейтингу вона вийшла на друге місце, обігнавши Росію (326,4 тис. хворих за даними на 22 травня).

Раніше влада Китаю повідомила про можливу нову хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.

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