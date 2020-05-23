Ілон Маск заявив, що статистика щодо Covid-19 в США не відповідає дійсності



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Ілон Маск заявив, що статистика щодо Covid-19 в США не відповідає дійсності

Статистика стала липовою, ймовірно, десь в середині квітня, зазначив Маск

Засновник компаній Tesla і Space X Ілон Маск заявив, що статистика щодо Covid-19 в США не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Bloomberg Businessweek.

На його думку, дані щодо коронавірусу не відповідають дійсності, починаючи з середини квітня.

Підприємець зазначив, що в статистику виявлених випадків захворювання стали вноситися ті, у кого були виявлені симптоми інфекції, а не підтверджено захворювання через тестування.

«Статистика стала липовою, ймовірно, десь в середині квітня. Симптомів, схожих з Covid-19, близько сотні», - додав Маск.

Він також підкреслив, що важких випадків захворювання не було виявлено серед співробітників Space X.

Раніше влада Китаю повідомила про можливу нову хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.

Однак світ може контролювати поширення коронавірусу за допомогою вакцини.

Раніше ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з Covid-19 на 2020 рік, збільшивши бюджет до $1,7 млрд. План розрахований до кінця 2020 року і розрахований на ресурси, необхідні ВООЗ для її власних операцій.